Caso Zaniolo, striscione in Curva Sud: ecco il testo

Al fischio d'inizio di Roma - Cremonese è comparso in Curva Sud, nel settore occupato dai Fedayn, uno striscione con un testo che è un chiaro riferimento al caso di Nicolò Zaniolo . Il numero 22 della Roma non è mai nominato, ma il messaggio è evidente.

Roma - Cremonese, lo striscione su Zaniolo

Il testo dice: "Per noi indossare quella maglia vuol dire onorarla, per noi baciare quella maglia significa non tradirla. L'As Roma è sacra". Lo striscione è rimasto visibile per qualche minuto, poi è stato tolto.