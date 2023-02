José Mourinho furioso, probabilmente con i tanti errori commessi dalla sua Roma nel primo tempo contro la Cremonese, nei quarti in gara unica di Coppa Italia. Per questo l'allenatore giallorosso, al 43', quando mancavano ancora i due minuti di recupero più altri due regolamentari, ha imboccato scurissimo in volto le scalette che portavano negli spogliatoi. Al suo posto, a dirigere la squadra negli ultimi minuti, il vice Salvatore Foti.