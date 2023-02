Roma, Tahirovic fuori dalla lista Uefa: il motivo e che succederà

ROMA - Zaniolo nella lista Uefa, Tahirovic invece no. Non per un motivo disciplinare, ma regolamentare, almeno per il momento. Il giovane centrocampista della Roma è rimasto fuori dalla lista Uefa consegnata dalla Roma ieri sera ma presto potrà rientrarci. Il giocatore non ha infatti ancora maturato la tempistica per poter far parte della lista. Ci sarà nei prossimi giorni, prima della gara contro il Salisburgo, quando sarà inserito nella lista B e quindi potrà essere a disposizione di Mourinho anche per le partite europee.