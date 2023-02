Roma, il ritorno di Karsdorp: l'olandese inserito nella lista Uefa

ROMA - Prove di disgelo tra la Roma e Rick Karsdorp. Il ritorno del figliol prodigo, molto presto a disposizione della squadra per aiutarla sia in campionato sia in coppa. Perché Karsdorp è stato inserito dalla Roma - con il benestare di Mourinho - nella lista Uefa, quindi per affrontare le due gare contro il Salisburgo. Potrebbe esserci quindi la pace tra il giocatore e il tecnico dopo gli screzi di tre mesi fa, quando Mou poi lo aveva messo fuori rosa. L'inserimento nella lista Uefa è un segnale di disgelo tra le parti.