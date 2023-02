Roma, le parole di Tiago Pinto sul futuro di Smalling e Zaniolo

La corsa Champions?

“È molto competitiva. A noi il derby di domani tra Inter e Milan ci interessa poco se oggi non vinciamo. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi che ancora una volta hanno riempito lo stadio dopo la Coppa Italia. Dobbiamo vincere e dopo si fanno i conti”.

Zaniolo potrebbe essere reintegrato? La clausola del rinnovo di Smalling?

“Su Nicolò la linea della società è stata chiara: non sarebbe positivo per nessuno parlare di lui ogni partita. Per Smalling è vero che tutte e due le parti vogliono continuare insieme. Ci sarà tempo per parlare e questa clausola dà a lui il potere di decidere se rimanere o meno”.