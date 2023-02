La gaffe di Zaniolo

ROMA - Zaniolo aspetta novità sul suo trasferimento al Galatasaray ma intanto ieri non si è risparmiato l’ennesima gaffe social. Sarà per l’entusiasmo ritrovato per la trattativa, o magari per la serenità che sta ritrovando a La Spezia, ieri mattina il giocatore non ha resistito a pubblicare una foto sulle storie Instagram che ha fatto discutere. Soprattutto perché è sembrata fuori luogo. Pochi minuti dopo il messaggio di cordoglio della Roma per le migliaia di vittime in Turchia e Siria, Nicolò ha postato una sua foto seminudo, vestito solamente con dei calzoncini bianchi arrotolati mentre sorridente esibiva tutto il suo fisico scolpito dai muscoli. Non proprio la migliore scelta in una mattinata caratterizzata dalle notizie sul terremoto che ha devastato la Turchia, quella che potrebbe diventare la sua prossima destinazione.

Dietrofront

Probabilmente anche per questo dopo meno di un’ora ha deciso di cancellare la storia e, quindi, togliere la foto. Un dietrofront per rispetto della tragica situazione, ma anche per le critiche che sono arrivate dai tifosi della Roma. Perché in questo momento ai romanisti proprio non va giù vedere una foto di Zaniolo a La Spezia, sorridente, dopo tutto il caos scoppiato per la sua richiesta di cessione. Il ragazzo tra meno di una settimana sarebbe dovuto tornare nella capitale per sottoporsi a una nuova visita medica con la Roma per verificare le sue condizioni. Il malessere psicologico che sta vivendo lo ha costretto a saltare gli allenamenti - seppur individuali - al Fulvio Bernardini e a rimanere nel suo maxiappartamento a La Spezia insieme alla famiglia. Lì lavora in palestra, ma soprattutto si è circondato delle persone a lui più care, dai parenti agli amici d’infanzia, anche per discutere del suo fruturo.

Il contatto

Ha accettato il Galatasaray dopo essersi confrontato con i genitori, ha sentito anche gli “italiani” Torreira e Mertens, ma soprattutto Sergio Oliveira, il suo ex compagno alla Roma per gli ultimi sei mesi della passata stagione. I giornali turchi sono esaltati dal suo possibile arrivo: «Una delle più grandi stelle del calcio mondiale», «Un fuoriclasse», «L’artefice del più importante successo della Roma della scorsa stagione», scrivono di lui. I romanisti invece sperano che possa concretizzarsi presto la cessione per chiudere una volta per tutte il caso e voltare pagina. Quello che vuole naturalmente anche Zaniolo che poi in serata ha pubblicato una foto con i cuori per esprimere il cordoglio verso le vittime del terremoto turco.