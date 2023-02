Mourinho e il curioso post sui calzettoni: "Approvati dalle autorità"

Una serie di immagini che mostrano la nuova moda che sembra spopolare tra i calciatori: bucare i calzettoni da gioco. Josè Mourinho, con un post sul suo profilo Instagram, ha ironizzato su questa nuova tendenza, tirando in ballo le autorità calcistiche: "Bei calzettoni per il Bel Gioco...Approvati dalle autorità del calcio", ha scritto lo Special One, accompagnando il post con una serie di smile.