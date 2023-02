Wijnaldum, il messaggio che fa impazzire i tifosi della Roma: ci siamo!

ROMA - Georginio Wijnaldum scalpita per essere quantomeno in panchina per la sfida di sabato al Via del Mare contro il Lecce di Baroni. Dopo il lungo stop, il centrocampista olandese della Roma ha lanciato segnali positivi nella partitella giocata ieri contro la Primavera guidata da Federico Guidi. Wijnaldum potrebbe godere di un leggero minutaggio nel corso della gara contro i salentini. L'intenzione di Mourinho è questa, i prossimi allenamenti saranno decisivi.