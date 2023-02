Zaniolo, solo tre compagni gli hanno mandato un messaggio: ecco chi sono

La Roma, ormai, appartiene davvero al passato. Nicolò Zaniolo ha cambiato la sua foto profilo su Instagram, scegliendone una con la maglia del Galatasaray e i genitori, Igor e Francesca, accanto. Ha letto gli unici messaggi che gli sono arrivati da Trigoria: Smalling, Abraham e Spinazzola i mittenti, lui ha risposto, sorriso, ringraziato. E’ uscito dalla chat di squadra. E poi ha iniziato a pensare al presente e al futuro. In attesa di tornare a giocare (con una settimana o dieci giorni di allenamenti con i compagni sarà pronto) e in attesa di trovare casa (preferirebbe una zona centrale), Nicolò sta scoprendo il suo nuovo mondo. Un mondo freddo, inteso come temperatura che c’è a Istanbul in questi giorni, e devastato da un terremoto con oltre 20mila morti.

In prima linea Zaniolo e la sua famiglia stanno provando a dare una mano: i genitori e la sorella sono con lui nell’hotel che li ospita, si muovono in città con un minivan, accompagnano il ragazzo all’allenamento e, soprattutto, anche a livello social cercano di mantenere un atteggiamento quanto più discreto possibile per rispetto del popolo turco. Quello stesso rispetto che Nicolò ha voluto dimostrare unendosi, immediatamente, ai nuovi compagni: loro hanno donato più di 20mila euro per i terremotati, lui ha fatto lo stesso. E poco importa che fosse l’ultimo arrivato. Non solo: ieri è andato in quello che sarà il suo nuovo stadio a riempire le scatole con tutti gli aiuti umanitari da destinare alle vittime del sisma. I tifosi del Galatasaray già lo adorano e lo celebrano sui social: "Ottimo carattere e qualità umana. Noi non dimentichiamo”, gli hanno scritto in tantissimi. Con lui Mertens e Sergio Oliveira, che parlano italiano, così come Icardi e l’allenatore Okay Buruk, ex Inter: grazie a loro Zaniolo sta iniziando a prendere confidenza con la nuova realtà.