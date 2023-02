La Roma incontra la Uefa a Nyon

ROMA - La Roma a Nyon per un aggiornamento sul Fair Play Finanziario. Ieri mattina Tiago Pinto e una delegazione del club sono volati nel quartieri generale della Uefa per il consueto confronto sul settlement agreement sottoscritto a settembre. Un punto della situazione quindi necessario quasi ogni mese per una verifica da parte della Uefa del rispetto dei paletti imposti alla fine dell’estate alla Roma. Sei mesi fa le parti avevano infatti trovato un accordo che evitasse al club sanzioni pesanti per le violazioni sul Fai Play Finanziario. L’Uefa aveva inizialmente proposto alla Roma un piano di rientro triennale che sarebbe andato in contrasto con quello industriale dei Friedkin, votato sì sostenibilità, ma più graduale per riportare i conti in ordine. Per questo Roma e Uefa avevano concordato in un piano di recupero quadriennale con i 5 milioni di euro di multa che verranno detratti dagli introiti della prossima Europa League (diventeranno 35 qualora al termine del monitoraggio nel 2027 la Roma non avrà rispettato gli obiettivi prefissati).