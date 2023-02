Roma, finalmente Pellegrini si è allenato bene: è pronto per il Lecce

Spogliatoio di cui Pellegrini custodisce le chiavi anche adesso che ha perso il suo vicino di armadietto: era Nicolò Zaniolo . Il talento di La Spezia, però, appartiene al passato e Pellegrini è concentrato soltanto su quello che può dare alla Roma soprattutto adesso che fisicamente sta meglio. Per la prima volta dopo tre settimane si è potuto allenare con regolarità e questo, per lui, è ossigeno puro. Archiviati i pochi, ma nitidi, fischi contro l’ Empoli , che non gli hanno fatto piacere e continua a spiegarsi poco, Lorenzo ha pensato soltanto a smaltire le tossine dell’ultimo periodo per riacquistare ritmo e condizione . E’ il primo a sapere che in alcune partite non è stato brillante, ma è il primo a sapere anche di essere sceso in campo in condizioni a dir poco imperfette.

Numeri importanti

I numeri, però, raccontano una stagione comunque da protagonista: 5 gol e 8 assist, dopo Cristante è il romanista che percorre più chilometri (ed è decimo in assoluto in Serie A) e corre di più. Non solo: nessuno nella Roma fa più passaggi chiave (con 36 è all’ottavo posto nella classifica generale del campionato), dopo Abraham e Dybala è quello che tira di più in porta e per quanto riguarda i recuperi ha davanti Cristante, Ibañez, Smalling e Matic. In sintesi: nessun giocatore offensivo torna più di lui a riprendere il pallone. E questa generosità, alla fine, un po’ gli fa pagare dazio come lucidità, soprattutto quando la condizione fisica non è ottimale. Tra l'altro, Pellegrini paga l'assenza di un giocatore come Mkhitaryan, con cui si divideva compiti difensivi e offensivi: non è un caso che la sua migliore stagione sia arrivata con l'armeno accanto. E questo lo sanno bene sia Lorenzo sia Mourinho che, infatti, fatica ancora a digerire la partenza di Micki. Tutti discorsi che Pellegrini sa benissimo, ma questo non gli fa mai tirare indietro la gamba. La speranza di tutti è che con il rientro a pieno regime di Wijnaldum e la crescita di Tahirovic e Bove possa avere qualche turno di riposo in più per potersi allenare bene e non correre il rischio continuo di peggiorare la situazione e farsi male. Per provare a conquistare l'Europa, quella di oggi e quella di domani, la Roma ha bisogno del suo miglior capitano.