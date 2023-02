Mourinho e la frase sul Milan: "Ecco cosa non pensavo fosse possibile". E su Zaniolo...

Non felice, perché lui è felice solo quando vince. Ma soddisfatto sì, soprattutto perché "abbiamo gli stessi punti del Milan ed era impensabile. Ora, però, - ammette José Mourinho - riparte l'Europa League e per noi viene il difficile". Dopo la partita tra Lecce e Roma, queste le parole dell'allenatore portoghese: "La partita è stata molto difficile, non è facile giocare calcio di qualità per come giocano loro, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo gol, ma non dico niente di negativo ai miei giocatori. Non è il risultato che volevamo, ma è un punto e me lo prendo. Non dico che sono due punti persi, dico un punto in più. Me l’aspettavo così questa sfida, non vado via dispiaciuto con i miei".