Mamma Zaniolo dopo l'intervista si sfoga su Instagram: ecco le sue parole

"Non c'è sordo più sordo di chi non vuol sentire"

In un certo senso criptico, ma anche molto chiaro, il messaggio della signora Costa, che tramite i social torna a ribadire il concetto, come a voler convincere chi non è persuaso della versione dei fatti della famiglia Zaniolo: "Non c'è sordo più sordo di chi non vuol sentire", il laconico messaggio della mamma del calciatore, probabilmente rivolto a chi non crede alla sua ricostruzione dei fatti.