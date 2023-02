La Roma riabbraccia Montella: Vincenzo a Trigoria per la Turchia, ecco la storia

C'è stato un tempo in cui Vincenzo Montella non era gradito alla vecchia dirigenza della Roma. Scorie di quando, nel 2012, non si mise d'accordo con il club - che infatti prese Zeman - e si lasciò con tutti in malo modo. O meglio, erano loro ad avercela con lui. Tutto questo, però, appartiene al passato. Il presente di Montella si chiama Turchia ed è proprio per aiutare un paese e un popolo che lo hanno accolto a braccia aperte che, stamattina, ha varcato dopo anni i cancelli di Trigoria. Ha parlato con la dirigenza, incontrato Mourinho, fatto vedere ai figli quei campi dove, più di 20 anni fa, ha costruito la vittoria di uno scudetto e, soprattutto, ha preso accordi per iniziative che possano portare fondi da destinare quanto prima al popolo turco.