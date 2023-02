Roma, l'arbitro ammonisce Smalling che era diffidato: Mourinho impazzisce in panchina

Show di José Mourinho in panchina. Show di rabbia e frustrazione: l’allenatore della Roma, infatti, se la prende con l’arbitro in più occasioni per la gestione dei falli e dei cartellini durante la sfida contro il Verona. A cercare di calmarlo, spesso, anche dei componenti della sua panchina. Quando, ad esempio, non viene fischiato un fallo a Belotti fa il giro di tutta l’area tecnica con la mano alzata , con lo stadio impazzito di fischi e di rabbia.

Smalling ammonito, Mou impazzisce

A mandarlo su tutte le furie, però, è stata l’ammonizione a Smalling: diffidato, salterà la trasferta in casa della Cremonese. L’inglese è stato ammonito per una dura entrata su Ngonge: Mou non ha gradito, eufemismo, perché in situazioni analoghe Sozza aveva lasciato correre. E non l’ha presa affatto bene.