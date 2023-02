Solbakken, dedica speciale dopo il gol: bacio verso una persona. Ecco chi è

Prima partita da titolare e primo gol romanista per Ola Solbakken . Dopo la rete sotto la curva Nord che ha portato in vantaggio la Roma , l’attaccante ha prima esultato con i compagni, poi ha mandato un bacio verso la tribuna Monte Mario, lato Nord, indicando una persona.

Solbakken, dedica dopo il gol

La persona in questione era la fidanzata Thea che si è trasferita con lui dalla Norvegia. La ragazza ha subito preso il telefono in mano per filmare l’esultanza, ha risposto al bacio e poi ha scritto su Instagram: “Ti amo”.