Fedayn e Solbakken: è la notte dell'Olimpico e della Roma 

Dai Fedayn a Ola Solbakken: lo stadio Olimpico non lascia nessuno solo. Mai. Lo fa con uno dei gruppi storici non solo della Curva Sud, ma di tutto il tifo italiano. E lo fa con l’ultimo arrivato. Il paragone magari potrà sembrare blasfemo, perché i Fedayn sono ultras della Roma da oltre 50 anni e il norvegese è a Trigoria da poco più di 50 giorni, ma nella notte dell’Olimpico hanno rappresentato due facce della stessa medaglia. Due volti ben impressi in ogni romanista. Da una parte il gruppo privato del suo cuore, cioè i suoi striscioni e i suoi simboli, entrati allo stadio durante Mai sola Mai, con tutto lo stadio in piedi ad applaudire. Tutto tutto, anche quelle tribune in genere distanti in tutto e per tutto dalle logiche del tifo di curva. Dall’altra parte Ola Solbakken, l’algido norvegese che nei giorni scorsi ha tagliato capelli e, forse, anche i pensieri. Ha giocato la prima partita da titolare, dopo essere stato tagliato dalla lista Uefa per motivi di spesa e di FairPlay finanziario, e si è regalato un gol importante per lui e importantissimo per la Roma.