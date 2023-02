Mourinho scatenato: "A fine stagione avrò tanto da dire". Poi quella frase sui tifosi della Roma...

ROMA - Dopo il sofferto successo sul Verona , che ha riportato la Roma al terzo posto in classifica a parimerito con il Milan, José Mourinho esalta lo spirito delle seconde linee giallorosse , protagoniste del succeso sugli scaligeri firmato da Solbakken : "Alla fine ho riunito la squadra in gruppo per fare i complimenti ai ragazzi. Oggi hanno mostrato un grande spirito e una grande predisposizione al sacrificio. Questa vittoria è tutta loro. Mi dispiace solo che la gente non gli renda merito di tutto quello che i ragazzi stanno facendo".

Mourinho parla ai tifosi: "Ci sono sold out e sold out"

Mourinho poi si rivolge direttamente ai tifosi: "Siamo a 23 sold out consecutivi, ma esistono sold out e sold out. Ci sono sold out che vincono da soli la partita e altri che invece mettono in difficoltà i giocatori, con un clima che non è quello giusto. I ragazzi ce la mettono tutta e anche se voi giornalisti non aiutate, la gente deve capire che non si può rumoreggiare ad ogni errore, prendete Bove, è più romanista di tanti di quelli che sono allo stadio, ha fatto una grande partita insieme a Cristante e ha sbagliato un pallone all'80' e il pubblico lo ha criticato, questo non mi piace e non è giusto. Ma io faccio l'allenatore e non posso giudicare lo stadio, mi scuso per questo, ma devo difendere la mia squadra".

Futuro rinviato a fine stagione: "Avrò tanto da dire"

Quanto al futuro, Mourinho rinvia il tutto a fine stagione: "Avrò tanto da dire. In un anno e mezzo non ho mai rilasciato un 'intervista, parlo solo dopo le partite e nelle conferenze perché sono costretto a farlo. Forse sbaglio ma è così. Aspettiamo a fine stagione per parlare".