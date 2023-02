Mourinho al Tre Fontane per la Primavera: la reazione dei tifosi è incredibile

Dici José Mourinho e dici l'amore dei tifosi. Oggi pomeriggio l'allenatore della Roma è andato al Tre Fontane a vedere la Primavera di Guidi impegnata contro l'Atalanta e quando i tifosi lo hanno visto c'è stata una vera e propria ovazione. Con lui, come ormai accade spesso, anche alcuni ex Primavera ora fissi in prima squadra come Bove e Zalewski. A completare la comitiva giallorossa anche Kumbulla, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il gm Tiago Pinto. Gli applausi, però, sono tutti per Mourinho.