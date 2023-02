Roma, due giorni al Salisburgo: come stanno Dybala, Abraham e Pellegrini

Ancora due giorni e poi la Roma scenderà in campo nel ritorno del playoff di Europa League contro il Salisburgo con l'obiettivo di rimontare la sconfitta per 1-0 subita in Austria. Domani José Mourinho , che in serata parlerà in conferenza, farà chiarezza sulle condizioni dei tre giocatori imprescindibili che la Roma spera di recuperare: Dybala, Abraham e Pellegrini .

Roma, come stanno Dybala, Abraham e Pellegrini

La situazione più delicata riguarda l'attaccante inglese. Dopo uno scontro con Mancini, Abraham ha riportato una profonda ferita all'occhio che ha reso necessario un piccolo intervento, con tanto di punti di sutura. Sta meglio, ha pronta una mascherina per giocare ma lo farà solo se non ci saranno rischi. Al momento è più no che sì. Si è allenato a parte, ancora, Paulo Dybala che domani proverà a lavorare con il gruppo per essere poi convocato giovedì. L'argentino giocherà solo se non ci saranno rischi, la sensazione è che lui voglia esserci e Mou lo voglia in campo. Non ci sono dubbi, invece, su capitan Pellegrini: dopo la panchina contro il Verona, salvo sorprese, sarà lui a guidare la Roma contro il Salisburgo.