La Roma si gioca la qualificazione: le ultime su Dybala e Abraham

Ieri Dybala stava molto meglio ed essersi fermato per tempo chiedendo la sostituzione nell’intervallo della gara di andata è stato fondamentale per evitare guai peggiori. L’allenamento di oggi sarà decisivo e Paulo farà di tutto per esserci, ci tiene molto a giocare per aiutare la squadra a passare il turno. Per Mourinho è molto importante e in ogni caso Dybala sarà convocato, nella peggiore delle ipotesi per andare in panchina, ma ci sono buone probabilità che parta titolare. È questo il dubbio più grande per la partita di domani, che Mourinho considera fondamentale per il cammino della Roma. Il tecnico vuole proseguire il percorso in Europa, per questo ha risparmiato alcuni titolari domenica in campionato contro il Verona, per schierare la migliore formazione con il Salisburgo.

Roma, i tifosi rispondono ancora presente: ventiquattresimo sold out

Tammy vuole esserci

Anche su Abraham c’è ancora qualche dubbio, ma il centravanti vuole giocare e può farlo con una protezione all’occhio sinistro, dove ha riportato una profonda ferita che ha reso necessario un piccolo intervento, con tanto di punti di sutura. Tecnici specializzati hanno preparato degli occhiali protettivi simili a quelli di Davids quando giocava nella Juventus. Domenica a mezzanotte Abraham aveva subito a Villa Stuart un intervento di microchirurgia plastica per suturare la palpebra inferiore. L’operazione è stata eseguita dalla dottoressa Regina Fortunato. Sta meglio, ieri si è allenato solo in palestra, la mascherina non ha ancora potuto provarla perchè l’occhio era gonfio, i medici gli daranno il via libera solo se non ci saranno rischi. Secondo gli specialisti di Villa Stuart può giocare con una protezione senza complicazioni. Pellegrini e Matic sono stati risparmiati contro il Verona proprio per averli pronti domani sera. Entrambi si sono allenati regolarmente e saranno in campo dal primo minuto, il capitano da trequartista, Matic a centrocampo insieme a Cristante, l’unico che non riposa mai e che è sempre tra i migliori dal 2023. Al momento delle scelte Mourinho terrà in considerazione anche che sarà una partita che può durare 120 minuti. La Roma all’andata è stata beffata da un gol di Capaldo a due minuti dalla fine dopo aver sfiorato la rete della vittoria e questo ha complicato il piano qualificazione.

Tutti titolari

Sulle fasce dovrebbero essere confermati Zalewski ed El Shaarawy, come nella gara di andata. Ma il Faraone potrebbe partire più avanti se Dybala dovesse andare in panchina. Crescono anche le quotazioni di Spinazzola, dopo la buona prestazione contro il Verona. La difesa sarà quella titolare, che Mourinho non cambia quasi mai. Martedì a Cremona non ci sarà Smalling, squalificato per la prima volta da quando è in Italia. Al suo posto uno tra Kumbulla e Diego Llorente. L’inglese non ha ancora sciolto le riserve sul rinnovo del contratto, la Roma aspetta una risposta. L’ex Manchester United non rientra nei piani dell’Inter, ma potrebbe avere qualche offerta per tornare in Premier.