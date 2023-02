Dybala e l'inchiesta della Procura, ecco come è ora la situazione

La serenità di chi si sente con la coscienza a posto. Paulo Dybala oggi ha pubblicato una foto del suo cane, che festeggiava il compleanno, e poi ha pensato soltanto ad allenarsi con la Roma per giocare (probabile) domani in Europa League contro il Salisburgo. Del resto si stanno occupando i suoi legali. Dybala ieri, come rivelato da "Repubblica" è stato ascoltato, a Roma, in merito all'inchiesta Prisma, che si occupa della cosìddetta manovra stipendi della Juventus. Gli inquirenti hanno chiesto a Dybala un chiarimento inerente a un importo da 3 milioni di euro (non ancora ricevuto), ma, è la domanda che si fanno tutti i romanisti, Dybala rischia qualcosa a livello sportivo?