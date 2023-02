Mancini e la frase netta sul futuro di Smalling: ecco cosa ha detto

"Domani mi aspetto una guerra. Dovremo sbloccarla subito". Lo ha detto Gianluca Mancini, in conferenza subito dopo José Mourinho a Trigoria. "La gara di domani è importante, ma certo se vinciamo non è da tappezzare la città di bandiere", ha proseguito il difensore giallorosso. Mancini, poi, è stato molto netto sul futuro di Smalling: giocano insieme da tempo, si conoscono benissimo in campo e fuori, ma a giugno potrebbero separarsi se Chris non rinnovasse il contratto.