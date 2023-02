Mourinho e la frase sul suo futuro alla Roma: "Le parole del Ceo Berardi? Una sua intuizione" VIDEO 

Un futuro ancora da scrivere nonostante un contratto ancora lungo. José Mourinho non parla del domani e si concentra sul presente che ha le sembianze del Salisburgo, squadra che la sua Roma affronterà domani sera in una missione rimonta che è tutt'altro che semplice dopo l'1-0 dell'andata in Austria una settimana fa. Ora si pensa solo all'Europa, in attesa di una chiamata dei Friedkin che ancora non è arrivata. L'unica concessione che lo Special One fa ai cronisti presenti in sala stampa è un veloce commento alle parole del Ceo Berardi che ieri ha detto di essere convinto della permanenza a Roma del tecnico portoghese: "È una sua intuizione, non ho scambiato nessuna parola con il CEO su questo tema. È semplicemente una sua intuizione", ha detto lapidario José. Ci sarà tempo per parlare del suo futuro.