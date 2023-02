Abraham, visita decisiva all'occhio: Roma e Mourinho in attesa

ROMA - Mourinho spera di avere a disposizione Tammy Abraham . Ancora non è certo, vista la ferita alla palpebra sinistra che ha costretto il giocatore a sei punti di sutura la sera dell'infortunio, più qualche altro il giorno seguente. Ieri il giocatore si è allenato con il gruppo indossando una mascherina protettiva , con una copertura sulla palpebra e naturalmente una visibilità ridotta. Ma vuole esserci . E Mou spera di averlo.

La sua convocazione però passa dalla visita di controllo a cui Tammy verrà sottoposto questa mattina. Il giocatore prima deve avere l'ok dei medici sulla ferita, per avitare che i punti si strappino - nonostante la mascherina - o che si riapra una ferita che non ha compromesso l'occhio ma che naturalmente va monitorata con attenzione. Se il test darà esito positivo, allora il giocatore potrà essere convocato per la partita.