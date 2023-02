Mourinho e il gesto clamoroso alla Monte Mario: "Basta dormire!"

Ultimi minuti di Roma - Salisburgo: tutto l'Olimpico canta e incita la squadra, impegnata a mantenere il 2-0 decisivo per la qualificazione. A José Mourinho, però, non piace l'atteggiamento della parte bassa della Monte Mario, dietro la sua panchina: si gira, mette le mani unite sotto l'orecchio come a dire: "Basta dormire" e poi fa segno che tutti si devono alzare per incitare la squadra. E i tifosi lo fanno.