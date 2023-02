Roma-Salisburgo, le pagelle: Spinazzola travolge, Matic mostro

Guarda rilassato lo sviluppo del gioco. Per la settima volta nelle ultime 12 partite non concede gol.

Ha gli scarpini prensili. Non lascia passare quasi nulla, specialmente le schegge verticali. Partita mostruosa. Quando può gestirsi, riposare, è un elemento irrinunciabile per la Roma.

Usufruisce di metri di spazio utili per i cross. Non sempre ne approfitta. Ma è ordinato quanto basta.



Commovente per la dedizione, per le rincorse, per l’attenzione. Ma c’è anche quella giocata da fenomeno che innesca Spinazzola sul 2-0. Non è ancora al top sul piano fisico, eppure sembra aver imboccato la direzione giusta.





Gioca, non gioca... Ma voi veramente pensavate che Mourinho potesse rinunciarvi in una notte così importante? Accende le luci Natale anche se è già passato Carnevale. E il destro al volo del 2-0, beh, è un dipinto impressionista. In piedi, per favore.





Era nell’aria. Tutto. Il suo rilancio è un altro capolavoro di Mourinho. Spezza l’equilibrio e traina la Roma, con una testa delle sue, mentre Abraham applaude in panchina. Peraltro sono già 3 i suoi gol in Europa League. Ammirevole anche il suo lavoro sporco, in ogni singolo duello. Esce tra applausi fragorosi, meritatissimi. Questo è uno di quei giocatori che fanno innamorare i tifosi.