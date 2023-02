Mourinho e il gesto verso la Monte Mario: "Basta dormire!". Adesso c'è anche la foto

ROMA - Un Mourinho sempre più a suo agio nell'ambiente giallorosso, si prende la confidenza per la seconda volta consecutiva di esprimersi su uno Stadio Olimpico da sold out, per la 24esima volta su 24 appuntamenti. Dopo l'uscita poco gradita nel post Roma-Verona, che aveva visto un pubblico "poco attento" per motivi non inerenti al match con gli scaligeri, lo Special One si è ripetuto, nonostante la bella vittoria, dopo il match con il Salisburgo.