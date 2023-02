Tutti gli uomini di Mourinho, lo staff Special

ROMA - Quando, poco più di un anno fa, dopo pochi mesi Joao Sacramento , il vice di Mourinho , se ne andò da Trigoria in molti si chiesero come mai l’allenatore portoghese avesse interrotto il rapporto con un tecnico bravo e giovane. Non che fosse scarso, non a caso oggi lavora al Psg , ma non aveva (più) una caratteristica che per Mou era importante prima e fondamentale adesso: l’empatia con il gruppo. Dal suo staff, che ha ringraziato più volte giovedì notte dopo il passaggio del turno di Europa League , Mourinho pretende due cose: professionalità e capacità di fare squadra. Considerando che poi in Italia è spesso solo, con la moglie che fa avanti e indietro da Londra, con i suoi collaboratori ha costruito un rapporto che va al di là del campo. Cene, scherzi, battute, decine e decine di foto gelosamente custodite nel suo telefono: per Mou chi sta vivendo con lui la seconda avventura romana è, ormai, uno di famiglia.

Mou e il vice "Lillo"

A partire da chi c’era già, come i magazzinieri, i fisioterapisti, il nutrizionista Rillo e l’osteopata Martinelli, per finire all’ultimo arrivato, quel Salvatore Foti, il suo vice, scelto un anno fa attraverso uno schermo. Andato via Sacramento, infatti, la società aveva proposto a Mou tre o quattro nomi, a lui è bastata una call con Foti per decidere. Detto che tutti lo chiamano “Lillo”, come l’ex presidente della Reggina (il copyright è di Falchi e risale ai tempi della Sampdoria), Foti studia per diventare allenatore. Ha un carattere fumantino, è stato squalificato per un mese per aver insultato la terna arbitrale dopo Roma-Cremonese di Coppa Italia, ma è benvoluto dai giocatori ed è, soprattutto, molto preparato. A Coverciano ha preso da poco il patentino Uefa A con tanto di menzione speciale del settore tecnico per l’ottima prova finale. Gli altri membri dello staff lavorano, e in alcuni casi vivono, con Mourinho da più tempo.

La parte atletica

A capo della parte atletica della Roma c’è Stefano Rapetti, pisano, 46 anni, con Mou all’Inter e al Manchester. Fautore degli investimenti in materia di attrezzature all’avanguardia per lo studio e quindi la prevenzione degli infortuni, lavora con Carlos Lalin Novoa, il responsabile della riatletizzazione. Lalin ha conosciuto Mou al Real e non si sono più separati. Oltre che dei giocatori si occupa anche dell’amico José, con tanto di programma personalizzato a seconda delle esigenze.

Analisti

Altri uomini chiave sono Michele Salzarulo, Department Match Analyst, e Giovanni Cerra, anche lui analista. Salzarulo una vita all’Inter, ha lavorato con Mourinho in nerazzurro. Cerra è invece romano e romanista: lui e Mou hanno collaborato a Manchester, si conoscono benissimo e solo una volta l’italiano ha chiesto al portoghese un giorno di permesso. Il motivo? Lo ha raccontato lui stesso: «Andare all’Olimpico a vedere l’ultima di Totti». Permesso accordato.

Fratello Nuno

Dello staff, infine, fa parte Nuno Santos: tecnicamente è il preparatore dei portieri, in realtà è molto di più. Amico fraterno di Mourinho, carattere a dir poco esplosivo - per informazioni chiedere all’allenatore del Bodo Knutsen - ha conquistato tutti a Trigoria per la passionalità, l’onestà e la schiettezza. I giocatori lo adorano e gli hanno persino dedicato un coro, per Mourinho è un punto di riferimento. Lui come tutto lo staff che ha creato e plasmato a sua immagine e somiglianza. Dagli allenamenti a Trigoria alle cene fuori (“I Tre pupazzi” è il ristorante preferito) sempre insieme, senza gelosie o individualismi. Quelli sono scomparsi più di un anno fa.