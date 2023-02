"Lo Stadio della Roma a Tor di Valle era da pazzi. Ok Pietralata, ma tempi lunghi"

Il problema dei parcheggi

Tra i problemi da risolvere, c'è quello relativo ai parcheggi. "Sono davvero pochi - ha detto a Radiosei - e secondo me questa cosa costituisce un problema. Non possiamo convincere i romani ad andare coi mezzi pubblici e basta. Sono convinto che lo stadio della Roma si farà, ma i tempi non saranno quelli previsti perché a Roma i tempi sono sempre biblici. Un’altra criticità che c’è è quella dell’ospedale Pertini: non possiamo durante le partite affogare nel traffico una struttura fondamentale come questa che rimarrebbe bloccata nel caos del pre e post gara. La Roma prevede di investire 500 milioni di euro. Come rientreranno della spesa col solo stadio? Non ne ho idea, ma sono valutazioni che avrà fatto la Roma e che non mi pertengono”.