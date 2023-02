Roma, Mourinho prepara il regalo

ROMA - Nel gioco del silenzio e delle distanze, almeno, si stanno allineando. Dan Friedkin non parla mai, Mourinho parla sempre di meno. Non parlano nemmeno tra loro: non risulta che i due si siano confrontati per analizzare il futuro alla Roma, che è stabilito da un contratto fino al 2024 ma non è affatto scontato. Meglio riflettere prima di sentenziare? Così sembra, di qua e di là. Il presidente è in Texas, l’allenatore a Cremona. È immaginabile che ieri Mourinho abbia fatto un passo formale, consistente in un messaggio di auguri: Friedkin compiva 58 anni in un angolo nascosto della Terra, ben lontano dalle vicende della squadra. Happy birthday e ci sta. Per il resto non si muove niente, in un rapporto che sembra in linea con il ribasso delle temperature di fine inverno: non gelido ma neppure caldo.

Roma, lo scatto Il padrone a Roma non si mostra dalla metà di gennaio quando comparve all’Olimpico per Roma-Fiorentina, elegantissimo dietro ai suoi occhiali scuri. Da allora ha lasciato il timone al figlio Ryan, che nelle partite interne non manca mai. Nel frattempo ha demandato a Tiago Pinto, un manager volenteroso, la gestione ordinaria, che comprende la necessità di contenere l’esuberanza ambiziosa di Mourinho. Lui, l’allenatore, da parte sua continua ad aspettare una chiamata dall’alto. E attraverso il lavoro sul campo, con la fedeltà dei giocatori, ha portato la Roma agli ottavi di Europa League e l’ha tenuta in corsa per un posto in Champions, obiettivo dichiarato dell’azienda: se stasera batterà la Cremonese salirà al secondo posto, sullo stesso scalino di Inter e Milan, che l’anno scorso si sono contese lo scudetto fino all’ultima giornata. Dovesse completare con successo la missione lombarda, nelle interviste post non si dimenticherebbe di sottolineare il risultato.