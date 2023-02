Roma, flop doppio impegno: quando si gioca ogni tre giorni è dura

L'ultima volta che la Cremonese aveva vinto una partita di Serie A metà dei giocatori della Roma in campo stasera allo Zini non erano neppure nati. Non solo: era dal 1930 che la Cremonese non batteva i giallorossi in casa. Questo tanto per far capire la portata di un successo storico per la squadra di Ballardini che, al netto di un arbitraggio discutibile, ha meritato a casa la vittoria. La Roma no. La Roma non ha mai tirato in porta nel primo tempo, ha attaccato nella ripresa riuscendo a incidere pochissimo - e infatti ha segnato Spinazzola, appena 4 gol in Serie A in carriera - e, soprattutto, ha dimostrato ancora una volta di faticare tanto, tantissimo, quando gli impegni sono ravvicinati.