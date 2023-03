Cremonese-Roma, le pagelle dei giallorossi

Mourinho (all.) 5 Rimedia un’altra figuraccia contro la Cremonese, con l’aggravante di lasciare la squadra senza guida per l’espulsione di inizio ripresa. Nemmeno quattro cambi contemporanei e il passaggio al 4-2-3-1 servono a evitare una sconfitta imperdonabile.

Rui Patricio 5 Poco scattante sull'1-0. C’è un fatto: la Roma prende pochi tiri ma quei tiri spesso finiscono in porta. Quello di Tsadjout non sembrava irresistibile, per esempio. E’ lento anche nell’uscita in cui provoca il rigore decisivo.

Ibañez 5

Da centrale del terzetto, al posto di Smalling, non sempre capita nella posizione giusta. Emblematica l’azione del gol in cui si lascia attirare dal pallone (Valeri) lasciando libero il diretto avversario (Tsajdout).

Kumbulla 5,5

Arrugginito, non è molto sicuro dietro anche se i suoi errori non incidono sul risultato.

Karsdorp (23' st) 5,5

Con lui la Roma passa a quattro dietro. Ma il suo contributo non si vede molto.

Zalewski 5

Sbaglia quasi tutti i concetti delle giocate, sotto pressione. Non era la sua partita.

Solbakken (17' st) 5,5

Prima quinto a destra, poi ala. Ma non azzecca un’idea.

Cristante 5,5

?Stanco e forse condizionato dalla diffida, annaspa nel caos di metà campo. Mourinho gli risparmia l’ultima mezz’ora in prospettiva della Juventus.

Matic (17' st) 5,5

Mette il solito vigore ma anche lui stavolta manca la lucidità.

Wijnaldum 6

Non giocava una partita davvero da nove mesi. E l’esordio, preparato con cura, non è male. Dentro a una squadra spenta immette energia e corsa, oltre a un paio di tiri fuori misura. Il problema è che dopo un’ora finisce la benzina. Inevitabile. E’ l’unica buona notizia per la Roma.

Spinazzola 6,5

Il gol è una perla: stop and go da campione. Paradossalmente però era piaciuto di più contro Verona e Salisburgo per continuità e strappi di livello.

Dybala 4,5

L’immagine di una disfatta: impreciso, agitato, molle. Mai visto così male da quando è alla Roma. Ballardini gli prepara una gabbia da cui non riesce mai a uscire.

Pellegrini 5

Nel mediocre primo tempo ha un discreto impatto sulla partita ma si rivela un fuoco fatuo.

El Shaarawy (17' st) 5,5

Ancora escluso, non garantisce la scossa che Mourinho avrebbe desiderato.

Belotti 5

È encomiabile come al solito per l’abnegazione. Ma negli ultimi venti metri non combina niente di buono.

Abraham (17' st) 5,5

Tocca pochi palloni nel caos.