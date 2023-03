Mistero Zaniolo in Turchia: alla Roma un milione e mezzo non previsto? C'è un motivo

Stamattina i media turchi hanno riportato la notizia secondo cui, alla prima presenza ufficiale di Zaniolo, la Roma avrebbe incassato subito un ulteriore milione e mezzo di bonus per il trasferimento di Nicolò. In realtà le cose non stanno proprio così. Quando, infatti, il club giallorosso e il Galatasaray hanno chiuso l'affare, la società turca ha chiesto che, sul prezzo di 16.5 milioni fissi, 15 fossero pagati al momento della firma e 1.5 al momento della prima presenza. Motivi fiscali e di opportunità, visto il momento complicato che stava vivendo la Turchia in quelle ore: la Roma ha accettato, considerati anche i buoni rapporti con il Galatasaray. Questo spiega anche la divergenza di cifre sui comunicati pubblicati il mese scorso. In ogni caso, nessun nuovo bonus non previsto.