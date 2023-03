Mourinho porta i testimoni sul caso Serra: ascoltati tre componenti della Roma

ROMA - Supplemento d'indagini sul caso Serra. Dopo essere stato ascoltato ieri Mourinho nella sede della procura federale, questa mattina in via Campania si sono presentati altre tre componenti della Roma. Vito Scala che si occupa delle relazioni con gli arbitri, Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer del club, e il dottor Manara. In qualità di testimoni i tre sono stati ascoltati dal procuratore capo Giuseppe Chiné per avere un quadro più ampio della situazione, prima di ascoltare anche il protagonista della vicenda, Marco Serra in questo momento a Coverciano.