Roma, presentato il ricorso sulla squalifica di Mourinho: tutti gli scenari

ROMA - La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco Serra . Adesso il club giallorosso è in attesa della convocazione da parte della corte sportiva d'appello per discutere il ricorso: non presenzierà José Mourinho, ascoltato ieri dalla procura federale per quanto riguarda il comportamento irrispettoso di Serra, ma ci saranno gli avvocati del club guidati da Antonio Conte a difendere il tecnico.

L'obiettivo della Roma è chiaro: non solo per ridurre la squalifica, ma avere Mourinho in panchina anche contro la Juventus. La Roma ne fa un discorso di principio, sottolineando che in queste stagioni non è mai stato presentato neanche un ricorso sulle sue squalifiche. In sintesi: José è stato danneggiato, vogliamo che emerga la verità e la giustizia. Domani mattina alle 11 verrà discusso il ricorso.

Vista la recidività di Mourinho è difficile che vengano tolte entrambe le giornate di squalifica. Lo scenario più probabile è vedere il tecnico in panchina contro il Sassuolo, scontando quindi una sola squalifica, ma contro la Juventus.