Svolta Mourinho, c’è un dato che ha cambiato la Roma

ROMA - Dopo il Napoli de i prodigi c’è la Roma. Non nella classifica generale ma nella somma algebrica dei punti rispetto allo scorso campionato: con la vittoria contro la Juventus, fondamentale per ristabilire le distanze nella corsa alla Champions League, José Mourinho ha allungato il confronto con se stesso a +7. Solo Spalletti, appunto, ha fatto meglio. I numeri possono essere scomposti e analizzati ma hanno una rilevanza indiscutibile. Il quarto posto ritrovato, alla pari con il Milan ma a una partita di gap dalla seconda poltrona, è la logica conseguenza di una crescita che neppure la terribile sconfitta di Cremona ha frenato. La Roma del 2023, soprattutto nel fortino Olimpico, non sbaglia un colpo: in campionato ha sempre vinto (Bologna, Fiorentina, Verona, Empoli e Juventus) e sempre senza concedere gol. Un evento può essere casuale, cinque consecutivi no davvero. Ma c’è un altro dato che stimola una riflessione: quando va in vantaggio, la Roma porta a termine la missione con tranquillità. E’ successo in 12 partite dall’inizio della stagione. Soltanto a Reggio Emilia con il Sassuolo (Pinamonti che risponde ad Abraham) Mourinho ha subìto una rimonta. Non è un fattore sufficiente per puntare al vertice, perché come ha spiegato l’allenatore "nel dna di questo club c’è l’accettazione degli alti e bassi, di disastri come Cremona, che è difficile da modificare". Ma è un passaggio importante verso il privé del campionato.

Il totem L’elemento della solidità, fisica e tattica, è l’ascissa del prodotto, al quale abbinare poi l’ordinata, che fuori metafora cartesiana si chiama concretezza offensiva. In questo percorso la Roma ha trovato il cardine in Chris Smalling, che guarda caso non era in formazione in entrambe le partite contro la Cremonese, i punti di caduta improvvisi del nuovo anno. E’ corollario evidente, per restare nella terminologia matematica, che la sua conferma sia essenziale per garantire lo stesso coefficiente di affidabilità anche in futuro. Smalling è un difensore che incide in proprio ma anche indirettamente. Con lui giocano meglio gli stessi compagni di reparto, da Mancini a Ibañez, che si sentono protetti dalla sua leadership. Il contratto in scadenza, nonostante la reciproca volontà di trovare un accordo, non è stato ancora rinnovato. E questo è un problema che la Roma dovrà risolvere.