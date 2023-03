Bufera Serra, l'arbitro a Le Iene: "Ecco cosa ho detto davvero a Mourinho". Ma c'è un dubbio FOTO

Cosa ha detto, davvero, il quarto uomo di Cremonese-Roma, a José Mourinho per farlo infuriare? Le Iene , in onda stasera su Italia 1, provano a ricostruire l'accaduto. Intanto, per prima cosa, Filippo Roma sottopone la ripresa di quel concitato momento a Giuliano Callegari, un ragazzo sordo esperto della lettura del labiale . L’inviato poi chiede conferma al quarto uomo Serra che, per la prima volta, darà la sua versione dei fatti. Queste dichiarazioni esclusive saranno utili per la decisione che dovrà prendere la Corte sportiva d’appello della FIGC nella prossima udienza di venerdì 10 marzo che dovrà decidere sulla squalifica che ha momentaneamente sospeso Josè Mourinho?

Serra, le prime parole in tv e la lettura del labiale

Le Iene sono insieme all’esperto della lettura delle labbra Giuliano Callegari, che nella vita è non udente, quindi, sa bene di ciò di cui parla: “In questo video vi spiego quanto è accaduto tra i due, ho fatto un’analisi molto attenta - dice Giuliano rivolgendosi alle telecamere della trasmissione -. Serra è di spalle e non si capisce cosa dice ma Mourinho risponde: «Ma io parlo con loro», si sta riferendo ai calciatori della Roma in campo. Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho «Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa». Mourinho, nel frattempo, gli sta rispondendo a sua volta: «Vai a casa?». Serra gli parla di nuovo ma è di spalle allora Mourinho, sconcertato, gli risponde «Ma sei fuori?». A questo punto Mourinho dice a Serra: «Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto? Educazione con me? Parli tu di educazione con me?». In questo momento arriva uno della Roma a fermare Mourinho". Filippo Roma gli chiede se abbia notato altro: "Noi osserviamo moltissimo i gesti, il fatto che Serra abbia le mani in tasca nei confronti di Mourinho è già una mancanza di rispetto, è una sfida, lo tratta come una persona qualsiasi”.

Le parole di Serra a Le Iene

Ascoltata la ricostruzione di Giuliano Callegari, l’inviato prova a chiedere conto direttamente all’arbitro Serra che però nega tutto: “Non ho detto quelle parole lì.” “Lei nega di aver detto quelle parole lì?”, gli domanda l’inviato. “Sì”, risponde l’arbitro. “Sicuro, sicuro? – continua Filippo Roma - Perché noi abbiamo fatto la lettura del labiale e qualcosa esce fuori. Lei non si ricorda di aver detto, ad esempio «Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa»? “Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area". Ma allora perché Mourinho si sarebbe arrabbiato così?”. Ma a quest'ultima domanda Serra non risponde. Dando per buona la versione dell’arbitro, l’inviato si chiede: ma cosa interessa al quarto uomo se Mourinho si mette lo stadio contro? Poi sottopone ancora all’esperto del labiale la presunta frase "vai nell’area, vai nell’area" domandandogli se sia possibile che Serra abbia pronunciato quelle parole. "Non può essere area, assolutamente no. Si vede molto bene la s di casa, casa, ha detto vai a casa". A chi darà ragione la Corte sportiva d’appello della FIGC che dovrà decidere sulla squalifica sospesa di Josè Mourinho?