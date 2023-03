Diego Llorente: “Impressionante, una cosa mi ha sorpreso dei tifosi della Roma”

ROMA - La prossima partita di Europa League non sarà una sfida qualunque per il giallorosso Diego Llorente che tornerà ad incrociare la sua ex squadra. “Per me avrà un sapore speciale - sottolinea - ho vissuto anni indimenticabili alla Real Sociedad, saranno due belle partite. Sono arrivato a San Sebastian da giovane, ho lasciato il club con una famiglia, tanti amici ed esperienze calcistiche e umane che mi hanno lasciato bei ricordi”.

Il trasferimento alla Roma

Il giocatore durante l’intervista rilasciata ad As parla anche del suo arrivo alla Roma durante il mercato di gennaio. "E' accaduto tutto velocemente, per me rappresenta un passo importante per la mia carriera perché sono in dei più grandi club d’Italia. Non ho avuto dubbi quando si è presentata la possibilità di venire alla Roma. Qui mi ha sorpreso il sostegno del pubblico che incita la squadra dal primo all'ultimo minuto - ammette il giocatore - solo se vivi tutto questo personalmente puoi capirlo davvero”.