Diego Llorente ha dovuto abbandonare il campo poco prima dell'inizio del secondo tempo di Roma-Real Sociedad. Per lo spagnolo, all'esordio dal primo minuto, un problema all'adduttore avvertito a fine primo tempo. Il difensore ha provato a rientrare, non voleva uscire, ma poi è stato costretto a lasciare il campo a Kumbulla, che già si era scaldato nel primo tempo. Con l'albanese giocano Smalling e Mancini perché Ibanez, squalificato, è in tribuna.