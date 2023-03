Matic e Cristante, faccia a faccia in campo durante Roma-Real Sociedad: cosa è successo

Lite Matic e Cristante, le parole di Mourinho

Della discussione ha parlato anche José Mourinho, contento, a suo dire, di vedere giocatori che in campo comunicano, anche se magari ogni tanto con qualche parola di troppo: "Nella Roma c'è solo un leader, i giocatori sono tutti uguali, ma mettono in campo esperienze di vita e di carriera e questo è fantastico, ne abbiamo bisogno. Qui non abbiamo questo tipo di problema, siamo democratici e con un solo leader. E' bello che in campo ci sia questa empatia, gente che non comunica, che non si scambia emozioni o punti di vista poi succede che alla fine ognuno vada per sé. La nostra squadra nel bene e nel male è sempre stata unita".