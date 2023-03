Roma-Real Sociedad 2-0, le pagelle: da Matic qualità e idee

Llorente 6 L’esordio, accuratamente preparato, scorre senza fronzoli e ricami. Come doveva essere. Esce dopo l’intervallo per un problema muscolare.

Mancini 6 Stavolta incappa in una distrazione, che per fortuna della Roma non viene sfruttata da Merino.

Cristante 6,5

Non si ferma un attimo, schermando e ragionando. Con il mostro che gli gioca a fi anco è anche un ruolo più comodo.

Matic 7,5

Ma quanti erano lì in mezzo? Impressionante per sostanza, come filtro sui passaggi centrali della Real, ma anche per qualità delle idee. Insostituibile.

El Shaarawy 7

Spunta dal nulla, come a Napoli, e segna dopo 87 metri di corsa un gol di astuzia e destrezza che vale moltissimo. Una delle tante mosse vincenti di Mourinho.

Spinazzola (16’ st) 6

I suoi sprint allentano la tensione e permettono un sospiro ai tifosi.

Dybala 6,5

Non è splendente ma con un cambio di ritmo improvviso e con un calcio d’angolo ben indirizzato entra in tutti e due i gol.

Bove (43’ st) sv

Lo. Pellegrini 6

Ormai è Capitan Sacrificio, votato alla lotta più che all’idea. Si dedica a un apprezzabile lavoro difensivo che gli costa anche un trauma cranico e la necessità di un cambio.

Wijnaldum (16’ st) 6

Per mezz’ora è un lusso che la Roma sta imparando a sfruttare. Cresce.

Abraham 7

Propone una sola giocata da campione. Ma determinante: finta di corpo in area e cross perfetto sull’uncino di El Sha. Per il resto si cimenta in duelli e rincorse, come al solito.

Belotti (16’ st) 6,5

Entra con una determinazione spaventosa. Si procura diversi falli e scheggia l’incrocio dei pali in contropiede.