Roma, trenta punti di sutura per Pellegrini. I tempi di recupero

ROMA - Grande spavento per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. Pellegrini aveva due ferite molto profonde sul lato destro della fronte, una verticale e una orizzontale che hanno richiesto trenta punti sutura. Il giocatore è stato dimesso in tarda mattinata e dovrà sottoporsi lunedì a nuovi accertamenti dopo che fortunatamente TAC e risonanza magnetica hanno dato esito negativo. Salterà il Sassuolo e rischia anche di non giocare il ritorno di Europa League a San Sebastián.