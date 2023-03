Mourinho, tutte le dichiarazioni in Procura: cosa è successo negli spogliatoi con Serra

Il verbale della Procura Federale rivela le dichiarazioni di Josè Mourinho durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'Appello. Al tecnico giallorosso è stata confermata la squalifica di due turni, dopo la lite in campo con il quarto uomo Serra, durante la sfida contro la Cremonese dello scorso 28 febbraio. Tutto è nato dopo un fallo non fischiato su Kumbulla. "Senza neanche girarsi, dandomi provocatoriamente le spalle e con manifesta superiorità, Serra mi ha detto: 'Vai a casa, vai a casa'. Io gli ho detto 'ma che?' e lui ha detto: 'Tutti ti prendono per il culo'. Poi 'sempre lo stesso show, vai a casa', ha aggiunto". Il tecnico ha dichiarato di non aver capito "se si riferisse al pubblico di Cremona o all’opinione pubblica". E che quando l’arbitro lo espulso, Serra ha commentato con un “bravo”.

Il faccia a faccia negli spogliatoi

Mourinho ha poi svelato cosa è accaduto negli spogliatoi. "Ho bussato, sono stato autorizzato a entrare, è stata lasciata aperta la porta", si legge nel documento della procura federale. "Vengo qui perché voglio che tu — riferimento a Serra — mi chieda scusa". Secca la risposta di Serra: "Io non ho mancato di rispetto a lei, non ho mai detto qualcosa contro di lei". Mourinho, secondo quanto si legge, si è nuovamente rivolto a Serra: "Io allora gli ho detto che era un bugiardo e alla fine ho aggiunto una battuta ironica: 'Tu sei di Torino'. In quel momento — continua Mourinho — Serra è tornato aggressivo: 'Lo sapevo che venivi per questo motivo'. Lì allora ho chiuso la conversazione dicendo che era un bugiardo" . Mourinho ha poi aggiunto che "tutta questa situazione non ha influito sulla gara", ma pure che "sono stato trattato in maniera non professionale e provocatoria da Serra".