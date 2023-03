Squalifica Mourinho, l'incredibile protesta dei tifosi della Roma contro il Sassuolo

ROMA - Non solo la società, ma anche la tifoseria della Roma è furiosa per la decisione sulla squalifica di Mourinho, con la Corte d'appello Federale che ha confermato la sentenza. Lo Special One salterà così le sfide contro il Sassuolo e il derby contro la Lazio. In occasione della sfida contro i neroverdi, che si svolgerà in un Olimpico per l'ennesima volta in sold out, i tifosi giallorossi hanno deciso di organizzare una protesta contro questa squalifica di due giornate.