Caso Mourinho e Serra, dall’Olimpico tre striscioni per José: cosa c’è scritto

Non solo il suo nome acclamato al momento della lettura delle formazioni, ma anche tre striscioni . I tifosi della Roma, ancora una volta, si schierano compatti accanto a José Mourinho e al momento dell’ingresso in campo della squadra espongono tre striscioni.

Striscioni per Mourinho, cosa c’è scritto

Questi i testi dei due striscioni esposti dai tifosi. Su quello in curva Sud c’era scritto: “Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato. Daje Mourinho”. In Tribuna Tevere, invece, ce ne erano due: “Più colpite più combatteremo, in campo 11 Mourinho” e “Con Mourinho a difesa della Roma”. Pochi, invece, i fazzoletti bianchi esposti per protesta contro gli arbitri: i romanisti hanno preferito voce e parole ai gesti dimostrativi.