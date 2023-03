Roma, il piano di Mourinho per l’Europa League: Pellegrini in dubbio

ROMA - Voltare immediatamente pagina e concentrarsi sul recupero delle energie e alla preparazione del match europeo. Senza però dimenticare gli errori commessi in una partita che la Roma avrebbe dovuto vincere per raggiungere il secondo posto. La sconfitta con il Sassuolo è la seconda beffa in tal senso dopo la Cremonese, la seconda volta che la squadra fallisce l'aggancio al secondo posto , lasciando così punti preziosissimi per la corsa alla Champions. Di League adesso però in testa la Roma dovrà avere solo l'Europa, quindi il ritorno degli ottavi di finale contro la Real Sociedad.

Torna Cristante

Tanti giocatori hanno chiuso la partita stanchi e senza forze. Oggi alle 11 i giallorossi rientreranno a Trigoria per svolgere terapie e lavoro di scarico, senza forzare gli esercizi ma rilassandosi fisicamente e mentalmente. Un giorno per staccare parzialmente la spina prima di concentrarsi sul ritorno europeo. La buona notizia per la Roma è che giovedì tornerà in panchina Mourinho e in campo Cristante. Il centrocampista contro gli emiliani ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto accanto a Matic.

Esame Pellegrini

Restano ancora da valutare le condizioni di Pellegrini. Il capitano non è ancora nelle migliori condizioni per via del colpo alla testa subito nella gara d'andata e che lo ha costretto a una notte in osservazione nella clinica Villa Stuart e a ben trenta punti di sutura (26 esterni e 4 interni), oltre a una tac che fortunatamente ha dato esito negativo. Oggi il giocatore però dovrà ripetere tutti gli esami strumentali per accertarsi delle sue buone condizioni e la sua presenza, vista l'importante ferita alla testa, è ancora in dubbio. Potrebbe anche dover dare forfait contro la Real Sociedad per poi essere a disposizione (forse con un caschetto protettivo) nel derby di domenica prossima.

La formazione

Anche Belotti sta recuperando. L'attaccante sabato è stato costretto a operarsi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. Dovrà portare un tutore e contro gli spagnoli potrebbe andare in panchina. A San Sebastian tornerà la difesa titolare, quindi con Mancini (fuori ieri perché diffidato e quindi a rischio derby), Smalling e Ibañez. A centrocampo Mourinho non può fare a meno di Matic, mentre sulle fasce probabile l'impiego di Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Tornerà titolare anche Dybala, probabilmente con El Shaarawy vicino: entrambi alle spalle di Abraham.