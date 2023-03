Roma, partenza per San Sebastian: ci sono anche Pellegrini e Belotti

ROMA - Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti prenderanno parte alla trasferta della Roma a San Sebastian. I giallorossi di Josè Mourinho, che scenderanno in campo domani (ore 21) contro i 'Txuri-urdin' padroni di casa nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono in partenza dall'aeroporto di Fiumicino e potranno contare sulla presenza del proprio capitano - fermato da alcuni tifosi prima dell'imbarco - che oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo con un vistoso cerotto in testa e sull'ex attaccante del Torino, che indossa un tutore dopo la frattura del terzo e quarto metacarpo della mano destra.