Ronaldo nella Roma contro la Real Sociedad, la gaffe del Televideo Rai

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Ancora poche ore e la Roma scenderà in campo allo stadio 'Anoeta' contro la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i giallorossi di José Mourinho sono chiamati a difendere il 2-0 maturato all'Olimpico per assicurarsi la qualifcazione ai quarti di finale del torneo. Lo Special One potrà contare sul recuperato capitan Pellegrini, sul solito ispirato Dybala e, secondo il Televideo Rai, su...Cristiano Ronaldo.