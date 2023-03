L'ex Roma Monchi shock: "Il dottore mi ha detto dove morirò"

Il direttore sportivo del Siviglia Monchi sta vivendo una stagione non proprio tranquilla con il suo club. All'alba del match che vedrà la sua squadra affrontare i turchi del Fenerbache per il ritorno di Europa League l'ex dirigente della Roma si è lasciato andare a delle dichiarazioni sulla difficile annata vissuta dai suoi nella Liga a causa della vicinanza alla zona retrocessione . Le parole rilasciate nel prepartita hanno allarmato i tifosi spagnoli...

Le dichiarazioni dell'ex Roma Monchi

Il direttore sportivo Monchi si è lasciato andare a delle dichiarazioni shock a causa del brutto campionato disputato dal Siviglia: "Il dottore mi ha detto che un giorno morirò sul campo. Speriamo che non succeda e che possa soffrire un po' meno, ma soffriremo perché non è un risultato definitivo e, se non facciamo gol avremo momenti complicati. Voglio pensare che non soffriremo fino alla fine, ma le squadre sotto non stanno fallendo e la salvezza può andare a 42 o 43 punti. Ora abbiamo una striscia contro avversari che stanno combattendo e vedremo, ma non arrivo così lontano da indovinare il futuro"